Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Agüero, Messi… Pochettino rêve d’un coup légendaire !

Publié le 17 janvier 2021 à 9h45 par T.M.

Avec Mauricio Pochettino, le PSG pourrait prendre l’accent argentin dans les prochains mois. Et le nouvel entraîneur parisien ciblerait notamment un coup exceptionnel.

Arrivé il y a seulement quelques jours sur le banc du PSG, Mauricio Pochettino l’a reconnu, il n’a pas encore eu le temps de penser au mercato. De retour dans la capitale, l’Argentin perfectionne actuellement son adaptation à Paris, mais la question du recrutement reste au centre de toutes les discussions. Et les rumeurs sont nombreuses. Pour cet hiver, le nom de Dele Alli revient avec insistance, mais les choses sérieuses devraient surtout commencer l’été prochain. Et visiblement, la présence de Pochettino sur le banc du PSG pourrait débloquer certains dossier énormes.

Un duo Messi-Agüero ?