Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une grande ouverture pour l’arrivée de Sergio Agüero ?

Publié le 17 janvier 2021 à 8h45 par T.M.

Pour renforcer le PSG, Mauricio Pochettino verrait les choses en grand, rêvant notamment Sergio Agüero. Et pour le buteur de Manchester City, en fin de contrat, il existerait bel et bien une ouverture.

Compte tenu de la situation financière actuelle du PSG, il ne faudrait pas s’attendre à de grosses folies lors de ce mercato hivernal. Pour Mauricio Pochettino, le mois de janvier pourrait donc être calme, mais cela pourrait être une autre histoire dans quelques mois. En effet, pour le mercato estival, le PSG pourrait frapper très fort. Alors qu’il est annoncé que Leonardo se tient à l’affût pour Lionel Messi, Mauricio Pochettino a aussi d’autres compatriotes argentins dans le viseur à l’instar de Paulo Dybala et Sergio Agüero. Et si l’attaquant de la Juventus pourrait coûter aux alentours de 70M€, le buteur de Manchester City aura lui l’avantage d’être libre.

Une prolongation en doute ?