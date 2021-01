Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une porte prestigieuse s’ouvre pour Lionel Messi

Publié le 17 janvier 2021 à 6h30 par Th.B.

Figurant sur les tablettes du PSG et de Manchester City, Lionel Messi pourrait voir une troisième porte s’ouvrir à lui. À en croire les propos de Lautaro Martinez, le capitaine du FC Barcelone serait le bienvenu à l’Inter.

Partira, ne partira pas… L’avenir de Lionel Messi fait quotidiennement couler de l’encre dans le presse espagnole. Et particulièrement en ces temps d’élections. Le FC Barcelone devrait élire un nouveau président dans les prochaines semaines, le Covid-19 ayant reporté le jour de l’élection du 24 janvier à potentiellement le 7 mars. Sous contrat jusqu’en juin prochain, Lionel Messi disposerait de deux possibilités sérieuses via le PSG et Manchester City. Compatriote de Lionel Messi, Lautaro Martinez ouvre la porte à l’Argentin de l’Inter.

« C’était un rêve pour moi aussi quand il était question qu'il rejoigne l’Inter »