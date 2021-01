Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar fait une révélation fracassante… sur sa retraite !

Publié le 17 janvier 2021 à 5h30 par T.M.

A 28 ans, Neymar a encore de belles années devant lui avant de prendre sa retraite. L’arrêt de sa carrière qui aurait d’ailleurs déjà pu intervenir précédemment.

Actuellement, l’avenir de Neymar fait énormément parler. Son retour au FC Barcelone étant quasiment impossible, le joueur du PSG pourrait prolonger l’aventure avec le club de la capitale. Il y a quelques jours, Téléfoot révélait, en effet, que Neymar se plaisait au PSG et que Leonardo, en discussion avec son compatriote, se montrait confiant quant à une issue positive. D’ailleurs, prochainement, une offre devrait arriver entre les mains du joueur de 28 ans. La carrière du Parisien devrait donc se poursuivre au Parc des Princes, mais tout aurait pu se passer différemment à en croire les propos du principal intéressé.

« J'ai eu des moments où je voulais arrêter de jouer »