Mercato - OM : McCourt veut résoudre un gros problème de l’OM !

Publié le 17 janvier 2021 à 5h00 par T.M.

L’arrivée d’Arkadiusz Milik à l’OM se confirme un peu plus chaque jour et Frank McCourt aurait d’ores et déjà validé cette opération avec un grand objectif en tête.

En ce mois de janvier, l’OM s’est mis en quête d’un attaquant pour enfin offrir une autre solution à André Villas-Boas. Et l’identité de l’heureux élu se préciserait puisque ce buteur pourrait bien être Arkadiusz Milik. Ecarté par Gattuso à Naples, le Polonais est la priorité des Phocéens, qui discutent actuellement avec la direction napolitaine pour trouver un accord pour le transfert de Milik. Pour l’OM, le problème de l’attaquant pourrait donc prochainement être résolu, pour le plus grand bonheur de Frank McCourt.

L’aval de McCourt !