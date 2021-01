Foot - PSG

PSG : Barcelone, PSG… Neymar fait passer un message lourd de sens !

Publié le 16 janvier 2021 à 6h45 par Th.B.

Semblant totalement intégré et dévoué au PSG depuis son transfert avorté au FC Barcelone en 2019, Neymar pourrait même prolonger son contrat. En attendant, le Brésilien multiplie les marques de fierté d’arborer la tunique parisienne.

Il y a eu deux Neymar au PSG. Avant son départ avorté au FC Barcelone à l’été 2019 et celui qui est tel un poisson dans l’eau, comme le10sport.com vous le révélait en exclusivité en juillet dernier. Ces derniers temps, alors qu’il aurait été prêt à tout pour rejoindre le Barça en 2019, une prolongation de contrat est même évoquée. Engagé envers le PSG jusqu’en juin 2022, le numéro du Paris Saint-Germain devrait recevoir une offre concrète de la part de ses dirigeants, comme Téléfoot , Isabela Pagliari et plus récemment Sky Sports l’ont tous assuré dernièrement. Et pour Neymar, en témoignent ses célébrations après le Trophée des champions mercredi soir, la tête ne semble être qu’au PSG. D’ailleurs, au moment de faire une rétrospective de sa carrière, Neymar (29 ans) s’est enflammé pour le fait d’arborer le numéro 10 du Paris Saint-Germain.

«Je suis incroyablement reconnaissant de représenter des équipes comme le PSG et le Brésil»