PSG : Ce constat de Pierre Ménès sur le choix fort de Pochettino avec Verratti !

Publié le 14 janvier 2021 à 23h45 par H.G.

Alors que Mauricio Pochettino a décidé d’installer Marco Verratti dans une position de meneur de jeu depuis sa prise de fonction, Pierre Ménès ne cache pas qu’il n’est pas le premier fan de ce choix du technicien argentin.

Officiellement nommé entraîneur du PSG il y a une semaine et demi, Mauricio Pochettino a déjà effectué un choix tactique fort au sein du club de la capitale. En effet, au cours de ses trois premières rencontres, l’ancien entraîneur de Tottenham a choisi d’installer Marco Verratti plus haut sur le terrain, dans une position de meneur de jeu. Habituellement milieu relayeur, l’international italien se retrouve donc davantage dans les dernières passes et plus proche des buts adverses. Seulement voilà, si le numéro 6 du PSG avait dit se sentir à son aise dans cette position, Pierre Ménès se montre davantage sceptique.

« Je le trouve bien meilleur et bien plus utile lorsqu’il joue plus bas »