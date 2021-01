Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La guerre est déclarée pour Dele Alli !

Publié le 17 janvier 2021 à 5h45 par Th.B.

Considéré comme étant la priorité hivernale de Mauricio Pochettino, Dele Alli ne fait clairement pas le bonheur de José Mourinho. Cependant, Tottenham ne semble pas plus enclin que cela à le laisser filer au PSG…

Le 26 décembre dernier, avant même que Mauricio Pochettino ne soit officiellement nommé entraîneur du PSG, le10sport.com vous révélait en exclusivité que le technicien argentin appréciait bien plus le profil de Dele Alli que celui de Christian Eriksen dans le cadre d’une éventuelle opération hivernale au PSG. Les jours passant, la rumeur Alli a pris de l’ampleur jusqu’à ce que Téléfoot La Chaîne assure cette semaine que la priorité de Dele Alli était limpide et consistait à débarquer au PSG cet hiver. Cependant, d’après The Daily Mail , ce ne serait pas vraiment gagné, Tottenham se montrant peu enclin à laisser filer son milieu offensif cet hiver, même en prêt. Interrogé sur la situation d’Alli, José Mourinho n’a pas pris de pincette.

« Je ne suis pas prêt à rendre publique ma vision de la situation »