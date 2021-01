Mercato - OM : Nouvelle révélation de taille sur un départ de Morgan Sanson !

Foot - Mercato - OM

Alors qu’il figure sur les tablettes de plusieurs clubs anglais, Morgan Sanson ne devrait pas rejoindre Arsenal. Explications.

Après avoir bouclé le départ de Kevin Strootman au Genoa, Pablo Longoria pourrait en faire de même avec Morgan Sanson. Comme vous l’avait révélé le10sport.com en décembre dernier, le milieu de l’OM a la cote en Angleterre, et un club est déjà passé à l’action. Une information confirmée par Téléfoot La Chaîne , qui évoque des « contacts avancés » dans ce dossier. D’après Julien Maynard, journaliste à TF1 , il pourrait s’agir d’Aston Villa, qui s’apprêterait à formuler une offre, mais d’autres écuries de Premier League ont été annoncées sur les traces de Morgan Sanson, à l’instar de Wolverhampton, de Newcastle, West Ham ou encore Arsenal.

Cependant, les Gunners ne devraient pas s’attacher les services de Morgan Sanson en ce mois de janvier. D’après les informations du journaliste anglais Freddie Paxton, Arsenal ne serait absolument pas proche de boucler l’arrivée du milieu de 26 ans. Pour l’heure, la priorité du club londonien est de vendre et non de se renforcer malgré sa 11e place au classement.

Arsenal are NOT the club close to signing Morgan Sanson from OM this January