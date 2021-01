Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Après Strootman, Longoria prépare un deuxième départ !

Publié le 16 janvier 2021 à 16h15 par A.C. mis à jour le 16 janvier 2021 à 16h18

L’Olympique de Marseille se montre particulièrement actif en ce mercato hivernal, au niveau des arrivées comme au niveau des départs.

Après plusieurs tentatives, l’Olympique de Marseille a finalement réussi à trouver un club à Kevin Strootman. Mais ce n’est que temporaire. Le milieu a en effet rejoint le Genoa en prêt, sans aucune option d’achat. D’ailleurs l’OM est obligé de prendre en charge 50% de son salaire, qui est d’un demi-million brut par mois. Mais il ne devrait pas être le seul départ à l’OM en ce mois de janvier. Pablo Longoria est à l’écoute des offres, et le 26 décembre dernier nous vous parlions sur le10sport.com, d’une offre pour Morgan Sanson, de la part d’un club de Premier League, dont l’identité n’a toutefois pas filtré.

Sanson pourrait bien partir cet hiver