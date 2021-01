Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le prochain départ est déjà identifié !

Publié le 16 janvier 2021 à 3h00 par G.d.S.S.

Annoncé avec insistance sur le départ depuis plusieurs mois à l’OM, Morgan Sanson semble se rapprocher d’un transfert en Premier League cet hiver.

Interrogé en septembre dernier en conférence de presse, Morgan Sanson avait justifié le fait d’être resté à l’OM alors qu’il n’avait cessé d’être annoncé partant durant l’été : « Mon nom est cité à chaque mercato, je ne sais pas pourquoi ! On a des échéances à venir, c'est normal de ne pas vouloir partir n'importe où et n'importe comment. Je suis focus ici », confiait Sanson. Pourtant, le milieu de terrain de l’OM garde une très belle cote à l’étranger, et ce mercato hivernal pourrait être le bon pour un transfert…

Sanson proche de la Premier League ?

Comme l’a annoncé Téléfoot la chaîne vendredi, Morgan Sanson pourrait bien quitter l’OM cet hiver et prendre la direction de la Premier League. Une tendance qui coïncide bien avec la révélation exclusive du 10sport.com, datant du 26 décembre dernier et qui indiquait qu’un club anglais avait formulé une offre à l’OM pour recruter Sanson cet hiver.