Mercato - PSG : Pochettino en remet une couche sur le mercato…

Publié le 16 janvier 2021 à 2h15 par G.d.S.S.

Très évasif sur le mercato hivernal depuis sa nomination sur le banc du PSG, Mauricio Pochettino n’a pas changé son fusil d’épaule vendredi en conférence de presse.

Alors que plusieurs de ses anciens protégés de Tottenham ont été annoncés dans le viseur du PSG comme Dele Alli, Christian Eriksen ou encore Hugo Lloris, Mauricio Pochettino pourrait donc avoir une influence très forte sur les prochains recrutements. Et en cette période de mercato hivernal, le nouvel entraîneur du PSG refuse catégoriquement d’évoquer ces différents dossiers comme ce fut une nouvelle fois le cas vendredi en conférence de presse.

« C’est Leonardo qui travaille »