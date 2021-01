Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria lâche un pronostic pour la fin du mercato hivernal !

Publié le 15 janvier 2021 à 16h10 par G.d.S.S.

Entre l’arrivée d’un nouvel attaquant et les possibles ventes, l’OM va vivre une deuxième partie de mois de janvier agitée. Et Pablo Longoria estime d’ailleurs que plusieurs dossiers devraient se décanter en toute fin de mercato…

Alors que l’OM a déjà bouclé l’arrivée de Pol Lirola en prêt avec option d’achat (12M€) en provenance de la Fiorentina, le mercato hivernal semble loin d’être bouclé pour autant au sein du club phocéen. En effet, Pablo Longoria est également en quête d’un nouveau buteur, mais le directeur sportif de l’OM va également devoir gérer quelques dossiers chauds dans le sens des départs puisque Morgan Sanson et Duje Caleta-Car, notamment, ont une grosse cote en Premier League.

« Ça se débloquera dans la dernière semaine »