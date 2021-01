Foot - Mercato

Mercato : Anelka, Cabaye, Rami… Après l’OM, Boudjellal se lance dans un projet surréaliste !

Publié le 16 janvier 2021 à 15h30 par Dan Marciano

Mourad Boudjellal a pris ses distances avec le projet de rachat de l’OM et souhaite reprendre du service dans le monde amateur. L’ancien dirigeant du RCT pourrait reprendre le Hyères FC où plusieurs internationaux français pourraient être impliqués.

Mourad Boudjellal espère toujours s’impliquer dans le monde du sport. Après un passage plus que réussi dans le rugby au RCT, l’ancien dirigeant souhaite s’ouvrir à d’autres horizons et notamment investir dans le football. L’été dernier, l’homme de 60 ans était au cœur de l’actualité après avoir annoncé qu’il était « porteur d'une offre pour le club de l'OM de fonds étatique et privés du Moyen-Orient, qui proviennent du pétrole, de l'eau, de l'énergie ». Aux côtés de son acolyte, l’homme d’affaires franco-tunisien Mohamed Ayachi Ajroudi, Boudjellal a enchaîné les entretiens à la presse afin d’exposer son projet et mettre la pression sur Frank McCourt. Des sorties médiatiques qui ont agacé très fortement le propriétaire américain, qui n’a pas hésiter à les assigner en justice. Par la suite, Boudjellal a ralenti le rythme et s’est montré plus discret dans la presse jusqu’à la sortie de son livre en décembre dernier. L’ancien responsable du RCT avait fait le tour des médias afin de faire la promotion de sa nouvelle création et n’avait pu échapper aux questions sur l’OM. A cette occasion, il avait confirmé que Frank McCourt n’était pas vendeur et qu’il souhaitait se concentrer sur d’autres projets..

Anelka, Cabaye, Rami et Boghossian prêts à rejoindre Boudjellal à Hyères ?