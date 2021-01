Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une grosse offre se prépare pour Morgan Sanson !

Publié le 16 janvier 2021 à 19h30 par B.C.

Après avoir bouclé le départ de Kevin Strootman, l’OM pourrait se séparer de Morgan Sanson. Le 10 Sport vous révélait dernièrement que l’avenir du milieu de terrain était très incertain, et c’est en Premier League qu’il pourrait terminer la saison. Explications.

Si l’OM se montre actif dans le sens des arrivées, il en est de même pour les départs. Alors que club phocéen est parvenu à s’attacher les services de Pol Lirola cette semaine et tente d’en faire de même avec Arkadiusz Milik, Pablo Longoria a également réussi à se séparer de Kevin Strootman, prêté au Genoa, mais le Néerlandais pourrait ne pas être le seul à quitter l’OM en ce mois de janvier. L’avenir de Morgan Sanson paraît en effet très incertain comme vous le révélait le10sport.com en décembre dernier. Selon nos informations, une première offre en provenance d’Angleterre a déjà été formulée à l’OM, qui pourrait donner suite à celle-ci et ainsi provoquer le départ de Morgan Sanson si le joueur donnait son aval. Et tout pourrait rapidement s’accélérer.

Aston Villa prépare son offre pour Sanson

Ce samedi, la chaîne Téléfoot a confirmé que Morgan Sanson était bel et bien en instance de départ en évoquant des « contacts avancés » entre l’OM et un club anglais dont l’identité n’a pas filtré. Il pourrait toutefois s’agir d’Aston Villa à en croire Julien Maynard. Le journaliste de TF1 a ajouté sur son compte Twitter que l’actuel 10e de Premier League était très intéressé par Morgan Sanson et qu’une offre concrète allait être formulée aux Phocéens. Pour rappel le milieu de 26 ans est également sur les tablettes d’Arsenal, de Wolverhampton, de Newcastle ou encore de West Ham.

Info @telefoot_TF1 Aston Villa, qui suit Morgan Sanson depuis plusieurs mois, s’apprête à formuler une offre pour recruter le milieu de l’OM cet hiver. #Mercato #MercatOM — Julien Maynard (@JulienMaynard) January 16, 2021

« Pour le moment, ce sont des rumeurs » selon Pablo Longoria