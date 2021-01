Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une offensive lancée pour Sergio Ramos ? La réponse !

Publié le 17 janvier 2021 à 12h10 par T.M.

Toujours à la recherche du successeur de Thiago Silva, le PSG penserait notamment à Sergio Ramos, qui pourrait débarquer librement à l’été. Leonardo prépare-t-il un gros coup avec le capitaine du Real Madrid ?

En ces temps de crise, les grosses opportunités sont recherchées. Et Sergio Ramos pourrait bien en être une d’ici quelques mois. En effet, à 34 ans, le capitaine du Real Madrid n’a toujours pas prolongé, n’arrivant pas à se mettre d’accord avec Florentino Pérez. En fin de contrat, Sergio Ramos est déjà libre de négocier avec un autre club et pourrait donc partir librement en fin de saison. Une grosse occasion qui n’aurait pas échappé au PSG. Depuis plusieurs semaines, il est annoncé que Leonardo serait intéressé par le protégé de Zinedine Zidane. Toutefois, dans ce dossier, tout resterait à faire.

Pas de contact !