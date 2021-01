Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une décision radicale pour l'avenir d'Eden Hazard ?

Publié le 17 janvier 2021 à 10h30 par D.M.

Recruté 115M€ par le Real Madrid, Eden Hazard ne parvient pas à s’imposer à la Casa Blanca. Même si un départ ne serait pas à l’ordre du jour, les dirigeants espagnols pourraient le placer sur la liste des transferts afin de récupérer de l’argent.

Après sept ans de bons et loyaux servies à Chelsea, Eden Hazard décidait de quitter l’Angleterre en 2019 pour rejoindre l’Espagne. Recruté contre un chèque de 115M€, l’international belge espérait continuer sa lancée et s’imposer comme un titulaire en puissance au Real Madrid. Mais touché par de nombreuses blessures ces derniers mois et par moment, en méforme physique, Hazard n’a jamais réussi à enchaîner et à réaliser de grandes prestations. Sous contrat jusqu’en 2024 avec le club espagnol, le joueur de 30 ans ne cesse de décevoir et de sérieuses interrogations sur son avenir au Real Madrid commenceraient à apparaître.

L'avenir d'Hazard relancé ?