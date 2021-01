Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane reçoit un appel du pied surprenant !

Publié le 17 janvier 2021 à 9h30 par A.D.

Alors qu'il fait le plus grand bonheur de l'Udinese, Rodrigo de Paul a été interrogé sur un possible avenir au Real Madrid. Comme l'a expliqué l'international argentin, il ne se fixe aucune limite et se sent prêt à évoluer dans le club emmené par Zinedine Zidane.

Très performant sous les couleurs de l'Udinese, Rodrigo de Paul pourrait ne pas y faire long feu et très vite rejoindre une plus grosse cylindrée. Après la défaite de son équipe sur la pelouse de la Sampdoria ce samedi (2-1), l'international argentin a accepté de se présenter au micro de Sky Sport . Interrogé sur son avenir et un possible départ vers le Real Madrid, Rodrigo de Paul ne s'est pas du tout défilé et a répondu qu'il se sentait prêt à rejoindre l'écurie emmenée par Zinedine Zidane.

«Un futur au Real Madrid ? Je ne me fixe aucune limite»