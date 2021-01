Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sanson au cœur d’une incroyable opération en Angleterre ?

Publié le 17 janvier 2021 à 9h10 par D.M.

Comme annoncé par André Villas-Boas ce samedi, Morgan Sanson pourrait filer en Angleterre cet hiver. West Ham ferait partie des équipes intéressées et pourrait proposer un échange pour tenter de finaliser le deal.

« On va voir, le mercato est ouvert. Sanson est un joueur qui est bien coté en Angleterre, mais on n’a pas reçu d’offre officielle, sauf si c’est arrivé pendant le match. Il intéresse le football anglais, par ses caractéristiques. C'est possible qu'il se passe quelque chose », déclarait ce samedi André Villas-Boas ouvrant ainsi la porte à un départ de Morgan Sanson. En grande difficulté financière, l’OM pourrait récupérer une belle somme d’argent grâce à la vente du milieu de terrain, courtisé par de nombreux clubs de Premier League. Comme annoncé par le 10Sport.com le 26 décembre dernier, une équipe anglaise a formulé une offre pour tenter d’attirer Sanson. Et ces dernières heures, plusieurs formations ont été citées comme des destinations possibles pour le joueur.

West Ham pourrait proposer un échange