Mercato - OM : Villas-Boas ouvre la porte à un gros départ cet hiver !

Publié le 16 janvier 2021 à 21h45 par B.C.

Annoncé sur le départ, Morgan Sanson dispose bel et bien d’un bon de sortie comme l’a expliqué ce samedi soir André Villas-Boas.

L’OM se montre très actif dans ce mercato hivernal. Alors que le club phocéen a déjà bouclé l’arrivée de Pol Lirola, Pablo Longoria négocie désormais avec le Napoli pour Arkadiusz Milik. Dans le même temps, Kevin Strootman a filé en prêt du côté du Genoa, et Morgan Sanson pourrait être le prochain à plier bagage. Comme vous l’a révélé le10sport.com en décembre dernier, un club anglais est passé à l’action pour le milieu de 26 ans, et d’après les informations de Julien Maynard, journaliste à TF1 , Aston Villa serait sur le point de formuler une offre à l’OM pour Sanson.

« C’est possible qu’il se passe quelque chose »