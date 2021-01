Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un nouveau prétendant pour cette pépite de Zidane ?

Publié le 17 janvier 2021 à 1h00 par H.G.

Alors que Reinier Jesus est en grande difficulté au Borussia Dortmund, le joueur appartenant au Real Madrid verrait un nouveau club être intéressé par la perspective de l'accueillir s'il quitte le club de la Ruhr.

Arrivé en provenance de Flamengo l’hiver dernier, Reinier Jesus a été envoyé en prêt au Borussia Dortmund par le Real Madrid pour les deux prochaines saisons. Ce faisant, en se calquant sur le modèle mis en place avec Achraf Hakimi, le club de la capitale espagnole espérait que sa jeune pépite enchaine les matchs au sein du club de la Ruhr pour franchir un palier et parfaire sa formation. Seulement voilà, rien ne se passe comme prévu pour le joueur de 18 ans dans la mesure où il ne bénéficie pas d’un temps de jeu conséquent au sein de l’écurie allemande. Par conséquent, il est annoncé que Reinier Jesus pourrait d’ores et déjà quitter le Borussia Dortmund afin d’aller dans un autre club en prêt.

Le Valence CF serait prêt à se positionner pour accueillir Reinier Jesus !