Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Cette sortie ahurissante de Mourinho sur Bale !

Publié le 16 janvier 2021 à 23h00 par H.G.

Alors que Gareth Bale a été envoyé en prêt à Tottenham cette saison, le travail de l’international gallois à l’entrainement ne semble pas être du goût de José Mourinho, qui n’a pas hésité à le tacler.

« Il n'y a pas eu une seule seconde de discussion à ce sujet. Gareth est un joueur prêté jusqu'à la fin de la saison. Nous parlons de Gareth lui-même, de Tottenham et du Real Madrid, mais je vous promets qu'il n'y a pas eu une seule seconde de discussion à ce sujet », a indiqué José Mourinho en conférence de presse ce vendredi. Ce faisant, le Special One a confirmé une terrible tendance pour le Real Madrid, à savoir que le club madrilène risque de voir Gareth Bale revenir dans ses rangs en fin de saison au terme de son prêt à Tottenham. Supposé se relancer dans son ancien club, l’international gallois ne parvient pas à se défaire de ses soucis physiques et n’a participé qu’à douze rencontres toutes compétitions confondues avec seulement trois réalisations inscrites.

« Tu veux être ici ou tu veux retourner au Real Madrid et ne pas jouer ? »

Par conséquent, face à un si maigre bilan, Tottenham n’aurait pas l’intention de conserver Gareth Bale en fin de saison. L’ancien joueur de Southampton pourrait donc revenir au Real Madrid, une écurie au sien de laquelle il n’aura plus qu’un an de contrat et où Zinedine Zidane ne compte clairement pas sur lui. Le seul espoir pour les Merengue désormais serait que Gareth Bale retrouve enfin son niveau en seconde partie de saison, mais ce n’est pas la vidéo d’une séquence d’entraînement des Spurs qui va rassurer le club de la capitale espagnole. En effet, un micro a capté une menace claire de José Mourinho à l’adresse du natif de Cardiff, puisqu'on peut entendre l’ancien entraîneur de Chelsea dire à Gareth Bale : « Tu veux être ici ou tu veux retourner au Real Madrid et ne pas jouer ? ». Reste à savoir si ce tacle de José Mourinho sera à même de secouer l’attaquant de 31 ans.