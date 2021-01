Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Koeman a le champ libre avec ce joueur de Klopp !

Publié le 16 janvier 2021 à 21h30 par H.G.

Alors que Georginio Wijnaldum est annoncé dans le viseur du FC Barcelone depuis l’été dernier, le milieu de Liverpool aurait définitivement pris la décision de quitter les Reds en fin de saison.

Tandis qu’Arturo Vidal et Ivan Rakitic ont quitté le FC Barcelone l’été dernier, Ronald Koeman souhaitait apporter un coup de fraicheur au milieu catalan en enrôlant Georginio Wijnaldum à un an de la fin de son contrat à Liverpool. Seulement voilà, si le Barça n’a finalement pas été en mesure de recruter le joueur des Reds au cours de la dernière fenêtre estivale des transferts, ce n’est pas pour autant que Ronald Koeman aurait oublié l’international néerlandais. En effet, l’entraîneur du FC Barcelone souhaiterait toujours enrôler son compatriote et, bonne nouvelle pour lui, il semblerait que Georginio Wijnaldum soit lui-aussi dans l’optique de rejoindre les Blaugrana .

« Barcelone a toujours été un grand centre d'attraction pour lui »