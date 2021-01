Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zinedine Zidane sait à quoi s'en tenir avec Gareth Bale !

Publié le 15 janvier 2021 à 20h30 par Hadrien Grenier

Alors que Gareth Bale a été prêté à Tottenham, le Real Madrid risque de retrouver dans l’embarras avec le Gallois l’été prochain puisque les Spurs ne semblent pour l'instant pas avoir l’intention de le conserver une fois la saison terminée.

Le Real Madrid pensait enfin avoir trouvé une porte de sortie à Gareth Bale l’été dernier. N’entrant pas dans les plans de Zinedine Zidane, avec lequel sa relation s’est profondément dégradée au fil du temps, l’international gallois était devenu un élément indésirable au sein du club de la capitale espagnole, et ce d’autant plus au regard du salaire très élevé qu’il y percevait (15 M€/an). Par conséquent, les Merengue ont envoyé le natif de Cardiff en prêt à Tottenham cette saison. Seulement voilà, si l’on pouvait penser que Gareth Bale parviendrait à s’y relancer, sa situation sous les ordres de José Mourinho est bien plus compliquée que prévue. Toujours sujet aux blessures, l’international gallois n’a participé qu’à douze rencontres toutes compétitions confondues avec seulement trois réalisations inscrites.

« Gareth est un joueur prêté jusqu'à la fin de la saison »

Un maigre bilan comptable qui ne pousse pas Tottenham à envisager de conserver son attaquant au terme de cette saison 2020/2021. Cependant, pour l’heure, rien ne serait définitivement tranché, mais il est évident que Gareth Bale devra rapidement redresser la barre s’il espère rester un peu plus du côté des Spurs . C’est ce qu’a laissé entendre José Mourinho ce vendredi en conférence de presse, le Special One assurant à cette occasion qu’aucune discussion n’avait encore eu lieu avec le Real Madrid ou le joueur pour l’avenir. « Il n'y a pas eu une seule seconde de discussion à ce sujet. Gareth est un joueur prêté jusqu'à la fin de la saison. Nous parlons de Gareth lui-même, de Tottenham et du Real Madrid, mais je vous promets qu'il n'y a pas eu une seule seconde de discussion à ce sujet. Il est arrivé blessé et il a été blessé pendant le premier mois. Les matchs de l’Europa League l'ont aidé à retrouver sa condition, mais il y a un niveau différent de celui de la Premier League et une intensité différente. Ce n'est pas un processus facile. Tout le monde savait que les deux dernières saisons à Madrid n'ont pas été faciles pour lui, alors prenons les choses pas à pas et essayons d'en tirer le meilleur parti », a indiqué José Mourinho dans des propos rapportés par Onda Cero .

Gareth Bale doit redresser la barre en seconde partie de saison, sinon…