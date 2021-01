Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid a pris une décision colossale pour Kylian Mbappé !

Publié le 16 janvier 2021 à 20h10 par B.C.

Critiqué pour son rendement, Kylian Mbappé n’aurait pas perdu la confiance du Real Madrid. En effet, Florentino Pérez n’aurait aucun doute sur le niveau de l’international français et souhaiterait absolument le recruter dès l’été prochain.

Kylian Mbappé est à un tournant de sa carrière. Deux options s’offrent en effet à l’international français : une prolongation au PSG, ou un départ dès l’été prochain. Il est en effet difficile d’imaginer le club de la capitale conserver sa star si cette dernière refuse de prolonger son bail, ce qui pourrait alors provoquer un départ à 0€ en 2022. Selon les dernières informations divulguées par le journaliste Duncan Castles dans le Transfer Window Podcast , Kylian Mbappé privilégierait pour l’heure un transfert à l’issue de la saison. De quoi arranger les affaires du Real Madrid, décidé à mettre la main sur le champion du monde tricolore, et ce n’est pas le passage à vide que traverse actuellement le joueur qui fera changer d’avis Florentino Pérez.

Le Real Madrid n’a aucun doute pour Mbappé