Mercato - Barcelone : Ronald Koeman ne digère pas cet échec hivernal !

Publié le 16 janvier 2021 à 19h00 par H.G.

Alors qu’Eric Garcia ne rejoindra le FC Barcelone que l’été prochain, cette situation ne satisferait clairement pas Ronald Koeman, lui qui espérait une arrivée en défense centrale au plus vite.

« Nous ne pouvons pas donner l’autorisation au conseil d'administration pour qu'il prenne des décisions. Nous avons conclu que si c'est un joueur qui finit son contrat, nous devons attendre. Il fallait maintenant payer le transfert plus le salaire du joueur », a déclaré Joan Laporta ce vendredi. Par ces mots, le candidat favori à l’élection présidentielle du FC Barcelone planifiée au 7 mars prochain a fermé la porte à une possible arrivée d’Eric Garcia au Barça cet hiver, le comité de direction transitoire du club présidé par Carles Tusquets n’étant pas habilité à boucler une opération de la sorte. Ainsi, pour que le défenseur espagnol arrive chez les Blaugrana en ce mois de janvier, il aurait fallu qu’un consensus se dégage entre Joan Laporta, Toni Freixa et Victor Font, mais celui-ci n’a pas pu être trouvé, au grand dam de Ronald Koeman.

Pour Ronald Koeman, ne pas recruter Eric Garcia cet hiver est une erreur !