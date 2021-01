Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un gros problème en coulisses à cause de ce départ estival ?

Publié le 17 janvier 2021 à 0h30 par H.G.

Alors qu’il avait dernièrement été annoncé en Espagne que le Real Madrid n’avait pas encore reçu le premier versement du transfert d’Achraf Hakimi, il n’y aurait malgré tout aucune tension entre l’Inter et le club de la capitale espagnole.

Parti du Real Madrid direction l’Inter l’été dernier après deux saisons en prêt au Borussia Dortmund, Achraf Hakimi est devenu un titulaire en puissance dans l’écurie entrainée par Antonio Conte. Et pour cause, l’international marocain est l’un des joueurs les plus décisifs des Nerazzurri cette saison, et ceux-ci ne doivent certainement pas regretter d’avoir déboursé 40 M€ pour l’enrôler l’été dernier. Seulement voilà, il y a quelques semaines, il était annoncé en Espagne que le premier versement, correspondant au tiers du montant total de l’indemnité de transfert, ne serait toujours pas parvenu au Real Madrid. De quoi créer un contentieux entre les deux clubs ? Pas vraiment à en croire les dernières informations venues de l’autre côté des Alpes…

Aucune tension entre le Real Madrid et l’Inter au sujet d’Achraf Hakimi