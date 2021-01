Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cet indésirable de Koeman pose les conditions de son départ !

Publié le 16 janvier 2021 à 22h30 par La rédaction mis à jour le 16 janvier 2021 à 23h07

À la recherche d'un gardien capable de concurrencer Bernd Leno, Mikel Arteta voudrait s'offrir les services de Neto. Outre les exigences financières du FC Barcelone, Arsenal est également confronté aux exigences sportives du joueur.

Le FC Barcelone est dans l'urgence de se séparer de quelques joueurs et l'un d'entre eux ne serait pas contre un départ pour retrouver davantage de temps de jeu. Le joueur en question n'est autre que le gardien de but Neto Murara. Le Brésilien de 31 ans, cloué au banc en tant que doublure de l'incontestable Marc-André Ter Stegen, serait intéressé pour rejoindre Arsenal, tout comme Arsenal serait intéressé pour faire venir Neto. En effet, Mikel Arteta serait en quête d'un nouveau gardien qui pourrait concurrencer Bernd Leno, l'Islandais Rúnar Alex Rúnarsson enchaînant les prestations décevantes. Mais les exigences de chaque partie se sont révélées être très élevées et vraisemblablement incompatibles.

Pour Neto, titulaire ou rien !