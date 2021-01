Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Strootman pourrait ne jamais revenir !

Publié le 16 janvier 2021 à 21h15 par A.C.

Prêté au Genoa sans option d’achat, Kevin Strootman pourrait bien quitter définitivement l’Olympique de Marseille.

Plus gros salaire de l’équipe première, Kevin Strootman ne jouait plus que très peu à l’Olympique de Marseille. Il a ainsi été prêté au cours de ce mercato hivernal, alors que le président Jacques-Henri Eyraud lui avait déjà plusieurs fois montré la porte de sortie par le passé. D’ailleurs, Strootman a eu un petit message pour le président de l’OM, lors de sa présentation au Genoa. « Le président a dit : Il peut partir ou il doit partir. Maintenant c’est en prêt, mais après ça peut être définitif. Je ne sais pas. Pour le moment, on n’a parlé que d’un prêt » a déclaré le milieu, toujours de propriété de l’OM. « Ils sont contents que je sois parti, je crois. Maintenant, je suis ici pour jouer et je veux bien faire ». Son prêt ne comprend toutefois aucune option d’achat et Strootman pourrait bien retrouver l’OM, dans seulement six mois.

Le Genoa pourrait garder Strootman