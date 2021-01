Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Strootman interpelle directement Eyraud !

Publié le 15 janvier 2021 à 23h10 par A.C.

Kevin Strootman, prêté au Genoa, s’est exprimé au sujet de son départ de l’Olympique de Marseille.

Plus gros salaire de l’Olympique de Marseille et pas vraiment un cadre de l’équipe première, Kevin Strootman a été un poids ces dernières années. D’ailleurs, le président Jacques-Henri Eyraud lui a montré la porte de sortie par le passé... sans succès. C’est finalement Pablo Longoria qui a réussi à trouver un point de chute à Strootman. Ce dernier va en effet rejoindre le Genoa pour les six prochains mois. Aucune option d’achat n’a toutefois été insérée dans ce prêt et l’OM va prendre en charge 50% du salaire du joueur.

« Ils sont contents que je sois parti »