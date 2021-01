Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un deuxième départ hivernal à prévoir ? La réponse de Koeman !

Publié le 17 janvier 2021 à 0h00 par H.G.

Alors qu’il a été annoncé que Neto avait demandé à quitter le FC Barcelone cet hiver, Ronald Koeman a confirmé cette tendance ce samedi en conférence de presse, tout en affirmant que le club avait refusé cette requête de son deuxième gardien.

Arrivé au FC Barcelone en 2019 en provenance du Valence CF, Neto ne peut se contenter que de miettes au sein du club catalan. Et pour cause, le portier brésilien évolue dans l’ombre de l’indéboulonnable Marc André ter Stegen, considéré comme l’un des meilleurs gardiens au monde. De ce fait, après n’avoir disputé que 14 rencontres depuis son arrivée, SPORT a annoncé ce vendredi que Neto a demandé au FC Barcelone de le laisser partir cet hiver puisqu’il aimerait retrouver du temps de jeu.

« Il est vrai que le représentant de Neto a demandé une sortie et que nous avons refusé »