Mercato - Barcelone : Koeman sort du silence pour cet échec hivernal !

Publié le 16 janvier 2021 à 22h00 par H.G.

Alors qu’Eric Garcia ne rejoindra pas le FC Barcelone cet hiver, Ronald Koeman a assuré comprendre les motifs ayant conduit la direction du club catalan et les candidats à la présidentielle à prendre une telle décision.

Ronald Koeman va devoir patienter encore un peu pour voir Eric Garcia rejoindre son effectif. Réclamant une recrue en défense centrale depuis la dernière fenêtre estivale des transferts, l’entraîneur du FC Barcelone espérait vivement que le club catalan enrôle l'Espagnol cet hiver, à six mois de la fin de son contrat à Manchester City. Seulement voilà, tandis que l’élection présidentielle du Barça a été décalée au 7 mars prochain en raison de la pandémie de Covid-19, il aurait fallu qu’un consensus se dégage entre les trois candidats pour qu'Eric Garcia rallie les pensionnaires du Camp Nou. Cela ne s’est pas produit, Joan Laporta et Toni Freixa ne souhaitant pas qu’une indemnité de transfert soit déboursée pour attirer un joueur qui arriverait gratuitement dans six mois.

« Je connais les limites financières du club »