Mercato - Barcelone : Un nouveau départ à prévoir cet hiver pour Ronald Koeman ?

Publié le 16 janvier 2021 à 1h30 par H.G.

Alors qu’il évolue dans l’ombre de Marc André ter Stegen au FC Barcelone, Neto souhaiterait quitter le club catalan d’ici la fin de cette session hivernale des transferts.

Arrivé au FC Barcelone en 2019 en provenance du Valence CF, Neto n’a pas eu beaucoup de minutes de jeu à se mettre sous la dent en un an et demi. En effet, le portier brésilien évolue dans l’ombre de l’indéboulonnable Marc André ter Stegen, titulaire indiscutable dans les buts du Barça. Ainsi, Neto n’a disputé que 14 rencontres toutes compétitions confondues au cours des deux dernières saisons. Et tandis que rien ne laisse envisager une évolution de sa situation au cours des prochaines semaines, le Brésilien aurait désormais l’intention de s’en aller au plus vite.

Le FC Barcelone envisagerait un départ de Neto cet hiver