Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La date de l’arrivée de ce renfort de Koeman est connue !

Publié le 15 janvier 2021 à 22h30 par H.G.

Alors qu’Eric Garcia est annoncé de longue date comme étant une cible du FC Barcelone, l’actuel défenseur de Manchester City pourrait rejoindre le FC Barcelone seulement l’été prochain.

Victime de lacunes en défense centrale, le FC Barcelone est annoncé en quête d’un renfort dans ce secteur de jeu depuis la dernière fenêtre estivale des transferts. L’été dernier, le club catalan souhaitait absolument recruter Eric Garcia à un an de la fin de son contrat à Manchester City mais, faute de moyens financiers suffisants, les Blaugrana n’ont pas réussi à convaincre les Citizens de lâcher leur joueur. Pas de quoi décourager le Barça, qui n’aurait pas lâché le défenseur passé par la Masia dans sa jeunesse. Ainsi, il a été annoncé dernièrement que le club catalan avait trouvé un accord avec Eric Garcia sur les termes d’un contrat de cinq ans.

Un consensus pour l’arrivée d’Eric Garcia librement en juin prochain !