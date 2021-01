Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Départ, prolongation… Villas-Boas en rajoute une couche pour Thauvin !

Publié le 15 janvier 2021 à 22h15 par B.C.

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec l’OM, Florian Thauvin n’est pas certain de rester dans la cité phocéenne. Une situation qui pourrait le perturber durant cette saison, ce que regrette André Villas-Boas.

Alors que Pablo Longoria travaille actuellement sur le recrutement hivernal de l’Olympique de Marseille, le head of football phocéen doit également gérer l’épineux dossier Florian Thauvin. L’international français arrive en fin de contrat et n’a toujours pas prolongé son bail avec l’OM. D’après les informations du 10 Sport, Florian Thauvin n’a pas encore fait son choix pour son avenir, de quoi laisser un peu d'espoir à l’OM, qui a formulé une offre à son attaquant sans toutefois réussir à le convaincre de rester dans la cité phocéenne. Les discussions se poursuivent, et Florian Thauvin voit donc son avenir s’inscrire en pointillé, ce qui n'est pas l’idéal aux yeux d’André Villas-Boas.

« C'est dur pour lui parce qu'il arrive en fin de contrat