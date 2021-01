Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo doit se faire une raison pour cette vieille connaissance...

Publié le 16 janvier 2021 à 0h45 par A.C.

Très apprécié par Leonardo du côté du Paris Saint-Germain, Gianluigi Donnarumma semble toujours plus proche d’une prolongation de contrat.

Considéré comme le meilleur gardien italien actuellement, Gianluigi Donnaruma dispute une grande saison avec le Milan AC. Pourtant son contrat se termine en juin prochain et en dépit des déclarations de ses dirigeants, une prolongation ne semble pas encore actée. De quoi attiser la convoitise de Leonardo, qui a toujours été un grand fan de Donnarumma. En 2019, il avait d’ailleurs tenté de le recruter au Paris Saint-Germain et à en croire la presse italienne, il verrait toujours en lui le successeur de Keylor Navas.

Le Milan AC est confiant pour Donnarumma