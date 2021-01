Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria livre les coulisses du recrutement hivernal !

Publié le 16 janvier 2021 à 0h30 par B.C.

Alors que l’OM espère encore se renforcer après l’arrivée de Pol Lirola, Pablo Longoria est revenu sur les conditions particulières qui entourent ce mercato hivernal en raison de la crise du Covid-19.

L’Olympique de Marseille tient sa première recrue ! Le club phocéen est parvenu à trouver un accord avec la Fiorentina en début de semaine pour l’arrivée de Pol Lirola en prêt, avec option d’achat. Le latéral droit a déjà disputé ses premières minutes avec son nouveau club lors du Trophée des Champions face au PSG, et désormais, l’OM espère mettre la main sur un attaquant. RMC a annoncé ce vendredi que le club phocéen avait trouvé un accord de principe avec Arkadiusz Milik, mais le plus dur reste à faire avec le Napoli. Un peu plus tôt dans la journée, Pablo Longoria s’était prononcé sur ce mercato hivernal si particulier en raison de la crise du Covid-19.

« C'est un mercato à la baisse »