Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Tout était bouclé pour ce renfort à 8M€ !

Publié le 17 janvier 2021 à 23h00 par T.M.

Finalement, le FC Barcelone a fait le choix de ne pas recruter Eric Garcia cet hiver. Pourtant, le club catalan aurait très bien pu s’offrir le défenseur central de Manchester City pour 8M€.

Depuis l’été dernier, Eric Garcia est un nom qui revient en boucle au FC Barcelone. N’ayant pas pu se mettre d’accord avec les Citizens à l’intersaison, le club catalan envisageait de revenir à la charge durant ce mois de janvier. Cela ne sera finalement pas le cas. En effet, ces dernières heures, au terme d’une réunion entre Carles Tusquets, président par intérim du Barça, et les derniers candidats à la présidence que sont Joan Laporta, Victor Font et Toni Freixa, la décision a été prise de ne pas recruter Eric Garcia durant ce mercato hivernal. « Si ce n'est pas possible, ce n'est pas possible et nous continuerons avec ce que nous avons », a d’ailleurs concédé Ronald Koeman sur ce dossier.

Les dessous du choix du Barça