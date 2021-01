Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette nouvelle confirmation pour la priorité de Koeman !

Publié le 17 janvier 2021 à 7h00 par H.G.

Alors que Ronald Koeman souhaitait vivement qu’Eric Garcia rejoigne le FC Barcelone cet hiver, le candidat à l’élection présidentielle du club catalan Toni Freixa a une nouvelle fois confirmé que l’ancien de la Masia n’effectuera pas son retour en Catalogne en ce mois de janvier.

Ronald Koeman devra patienter jusqu’à l’été prochain pour voir Eric Garcia revêtir la tunique du FC Barcelone. En effet, s’il souhaitait voir le joueur de Manchester City arriver dès cet hiver, les candidats à l’élection présidentielle du Barça en ont décidé autrement. Tandis que l’ancien joueur de la Masia arrivera au terme de son contrat chez les Citizens le 30 juin prochain, Joan Laporta, Victor Font et Toni Freixa ont décidé de ne pas débourser d’indemnité de transfert pour le recruter cet hiver, mais plutôt d’attendre l’été prochain pour l’enrôler librement. Une tendance une nouvelle fois confirmée par le troisième cité, candidat à l’élection présidentielle du FC Barcelone prévue le 7 mars prochain.

« C’était un acte de responsabilité de dire non maintenant »