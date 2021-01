Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L'énorme menace d’Eyraud aux joueurs étrangers !

Publié le 17 janvier 2021 à 17h45 par D.M.

Après la défaite de l’OM face à Nîmes ce samedi, Jacques-Henri Eyraud aurait piqué une grosse colère. Le président marseillais aurait notamment demandé à ses joueurs étrangers d'apprendre le français sous peine de départ lors du prochain mercato estival.

Battu à domicile par Nîmes ce samedi (1-2), l’OM a pris un nouveau coup sur la tête. Une nouvelle contreperformance qui a déclenché la colère d’Alvaro Gonzalez. « On ne peut pas faire la merde qu'on a faite aujourd'hui. Il faut avoir du respect sur le maillot. Ce qu'il manque, c'est courir, se battre sur le terrain. On n'a rien fait aujourd'hui ! On parle tous les jours du coach, d'autre chose... ce n'est pas vrai ! C'est nous ! Et quand on fait de la merde, on perd. On a fait de la merde aujourd'hui. On perd. On a besoin d'un peu plus d'ambition... » a déclaré le défenseur au micro de Téléfoot la chaîne . Présent devant les médias, André Villas-Boas a lui aussi tiré la sonnette d’alarme et n’a pas mâché ses mots au moment de commenter la prestation de son équipe : « Je ne suis pas content. Je suis déçu des comportements, on doit faire beaucoup mieux, je ne reconnais pas cette équipe (…) On a peut-être perdu l’état d’esprit qu’on avait la saison dernière. On ne peut pas passer d’un bon match contre Paris (lors du Trophée des champions) à un match misérable comme aujourd’hui ».

Eyraud aurait demandé à ses joueurs étrangers d’apprendre le français