OM - Malaise : L'énorme mea-culpa de Villas-Boas après Nîmes

Publié le 16 janvier 2021 à 21h10 par A.C.

André Villas-Boas, coach de l’Olympique de Marseille, a tenu à envoyer un message aux supporters après la défaite face au Nîmes Olympique (2-1).

L’Olympique de Marseille enregistre une deuxième défaite d’affilée, en 2021. Après avoir gagné contre Montpellier (3-1) et concédé le match nul sur la pelouse de Dijon (0-0), les hommes d’André Villas-Boas ont chuté face au Paris Saint-Germain lors du trophée des Champions (2-1) avant de récidiver ce samedi en Ligue 1, contre le Nîmes Olympique (1-2). Une rencontre qui semble avoir agacé plus d’un Marseillais, comme l’a clairement fait comprendre Alvaro Gonzalez. « On ne peut pas faire la merde qu'on a faite aujourd'hui. On a besoin d'avoir du respect pour le maillot. On a manqué de force, de combativité. On n'a rien fait » a lancé le défenseur de l’OM, après cette défaite face à Nîmes. « Avec tout le respect que j'ai pour Nîmes, nous sommes l'Olympique de Marseille. On doit se battre pour la Ligue des champions et on ne peut pas faire ce type de match ».

« On a peut-être perdu l’état d’esprit qu’on avait la saison dernière »