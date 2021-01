Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo aurait une ouverture avec Sergio Ramos !

Publié le 17 janvier 2021 à 16h15 par T.M.

Pour le moment, Leonardo n’aurait toujours pas passé la première pour Sergio Ramos. Mais pour le capitaine du Real Madrid, le PSG aurait des raisons d’y croire.

Se dirige-t-on vers un divorce entre le Real Madrid et Sergio Ramos ? Bien que l’Espagnol soit le visage de la Casa Blanca, il n’a toujours pas prolongé. Et étant en fin de contrat, il pourrait s’en aller librement à la fin de la saison. Un possible coup de tonnerre qui pourrait profiter au PSG. En effet, depuis plusieurs semaines, il est annoncé que Leonardo serait intéressé par Sergio Ramos et le fait de pouvoir gratuitement à la fin de la saison. Néanmoins, comme l’a révélé Téléfoot ce dimanche, il n’y aurait encore aucun contact entre le PSG et Sergio Ramos.

Un départ préparé ?