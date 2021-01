Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Memphis Depay prêt à jouer un mauvais tour à Koeman ?

Publié le 17 janvier 2021 à 14h00 par La rédaction

Ciblé par de nombreux clubs européens dont le FC Barcelone, Memphis Depay aurait proposé ses services à plusieurs équipes, à commencer par la Juventus.

Il est l'un des principaux acteurs de ce mercato hivernal. Memphis Depay arrive en fin de contrat avec l'OL l'été prochain, et tout laisse à penser qu'il ne prolongera pas son contrat avec les Gones. Jean-Michel Aulas est parfaitement conscient de la valeur marchande de son joueur, et pourrait ne pas le laisser s'en aller sans la moindre contrepartie au mois de juin. Alors que le Néerlandais est d'ores et déjà libre de s'engager avec l'équipe de son choix, un transfert d'ici la fin du mois de janvier pourrait donc se produire. Plusieurs équipes européennes, à l'image du FC Barcelone, se seraient renseignées auprès de l'OL et Memphis Depay en a bien conscience, c'est pourquoi il a décidé de faire monter les enchères.

Après le Real, des contacts avec la Juve ?