Mercato - Barcelone : Une grosse condition posée pour ce départ hivernal ?

Publié le 17 janvier 2021 à 10h00 par La rédaction

En ce mercato hivernal, Neto souhaite quitter le FC Barcelone. Mais alors que Ronald Koeman a mis son veto à cette opération, il existerait tout de même une possibilité pour que le portier brésilien s'en aille.

Barré par Marc-André ter Stegen, Neto Murara vit-il ses dernières heures à Barcelone ? Le gardien brésilien n'a que très peu joué cette saison, avec six matches en Liga et trois rencontres en Ligue des Champions. Remplaçant chez les Blaugrana , Neto Murara souhaite devenir titulaire et compte quitter le club catalan si son vœu n'est pas exaucé. Mikel Arteta, l'entraîneur d'Arsenal, serait d'ailleurs prêt à lui offrir une chance, mais les dirigeants du Barça ne semblent pas motivés à l'idée de laisser partir leur doublure...

Un transfert sinon rien ?