Foot - OM

OM - Malaise : Thauvin, Payet... Les explications de Villas-Boas !

Publié le 17 janvier 2021 à 0h15 par A.C.

André Villas-Boas s’est exprimé au sujet du penalty tiré et raté par Florian Thauvin, lors de la défaite face au Nîmes Olympique (1-2).

Une seule victoire en 2021. Pour le moment le très court bilan de cette nouvelle année n’est pas fameux pour l’Olympique de Marseille. Après une défaite encourageante face au Paris Saint-Germain lors du Trophée des Champions (2-1), l’OM est passé totalement à travers ce samedi face au Nîmes Olympique. Pourtant, les choses auraient pu se dérouler autrement. Florian Thauvin a en effet eu la chance de donner l’avantage à l’OM sur penalty... mais a finalement raté.

« A chaque fois qu'un joueur rate deux penalties, je change »