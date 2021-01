Foot - OM

OM - Clash : Daniel Riolo dézingue totalement Dimitri Payet !

Publié le 17 janvier 2021 à 1h45 par B.C.

Après la défaite de l’OM face à Nîmes ce samedi, Daniel Riolo s’en est pris à Dimitri Payet, très décevant lors de la rencontre.

Nouvelle déconvenue en Ligue 1 pour l’OM ! Trois jours après la défaite contre le PSG lors du Trophée des Champions, le club phocéen s’est incliné face à la lanterne rouge du Championnat Nîmes, qui remonte de son côté à la 18e place en attendant les autres rencontres de cette 20e journée. Les hommes d’André Villas-Boas n’ont pas su répondre présents sur la pelouse du Vélodrome, et Dimitri Payet s’est particulièrement fait remarquer sur la pelouse. Les statistiques du milieu offensif sont en effet affolantes puisqu’il n’a parcouru que 6.81 kilomètres ce samedi, pour seulement 5 sprints. De quoi irriter Daniel Riolo.

« L’attitude de Payet ? Je ne dis même pas scandaleuse, je demande pourquoi ?

« Si on fait un onze des mecs qui marchent plus qu’ils ne courent, Payet est titulaire et capitaine tous les jours non ? Ferhat ? Il joue tranquille dans cet OM... à la place de Payet ! Son attitude aujourd’hui ? Je ne dis même pas scandaleuse, je demande pourquoi ? Pourquoi t’es là mais tu veux pas jouer ? Je comprends pas », a lâché le journaliste de RMC sur Twitter .