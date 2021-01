Foot - PSG

PSG - Clash : Le clan Marquinhos fracasse l’OM et Dimitri Payet !

Publié le 14 janvier 2021 à 18h15 par B.C.

Après la victoire du PSG sur l’OM (2-1) ce mercredi lors du Trophée des Champions, le frère de Marquinhos ne s’est pas privé de chambrer le rival marseillais, et plus particulièrement Dimitri Payet.

Les retrouvailles entre le PSG et l’OM étaient très attendues ce mercredi soir, à l’occasion du Trophée des Champions. Quatre mois après le premier Classique de la saison marqué par plusieurs incidents et qui avait vu l’Olympique de Marseille l’emporter, le Paris Saint-Germain a pris sa revanche grâce à des buts de Mauro Icardi et Neymar. Les joueurs de Mauricio Pochettino ne se sont donc pas privés de chambrer leurs adversaires du soir, mais ils ne sont pas les seuls. Alors que Dimitri Payet s’était notamment moqué de la défaite du PSG lors de la dernière finale de Ligue des Champions, le frère de Marquinhos a directement interpellé le milieu de l’OM sur les réseaux sociaux.

« Il est où tonton Payet ? »

Dès le coup de sifflet final, Luan Aoás Corrêa a publié une vidéo sur Twitter pour célébrer la victoire du PSG dans ce Classique : « Merci Marseille ! Trop facile pour nous », a-t-il lâché, avec en légende : « J’arrête pas de rigoler... Il est où tonton Payet ? » À Paris, personne n’a visiblement oublié le chambrage réalisé par les Marseillais ces derniers mois…