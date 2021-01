Foot - Mercato - OM.

Mercato - OM : André Villas-Boas jette un gros froid sur son avenir !

Publié le 18 janvier 2021 à 14h45 par B.C.

Interrogé à propos de son avenir ce lundi en conférence de presse, André Villas-Boas n’a pas voulu se projeter.

Proche d’un départ l’été dernier, André Villas-Boas avait finalement décidé de rester à l’OM, en partie grâce à ses joueurs avec lesquels il a noué une relation forte. Le contrat du Portugais court jusqu’à la fin de la saison, et un départ n’est donc pas à exclure l'été prochain, d’autant que l’OM réalise une saison difficile. Après un parcours catastrophique en Ligue des Champions, les Phocéens sont aujourd’hui en difficulté en Championnat. Interrogé sur l’influence de sa situation sur la mauvaise passe que traverse l’OM, André Villas-Boas a expliqué que le moment n’était pas venu pour lui de trancher pour son avenir.

« Prolonger ? Je ne sais pas, ce n’est pas le moment »