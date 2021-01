Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Leonardo Balerdi prend position pour son avenir !

Publié le 18 janvier 2021 à 14h00 par T.M. mis à jour le 18 janvier 2021 à 14h01

Prêté avec option d’achat à l’OM, Leonardo Balerdi n’a pas caché son envie de poursuivre sa carrière avec le club phocéen.

Lors du dernier mercato estival, l’une des priorités d’André Villas-Boas était de trouver un nouveau défenseur central pour l’OM. Et le bonheur a finalement été trouvé au Borussia Dortmund. En effet, Leonardo Balerdi est arrivé en provenance du BVB, prêté avec option d’achat, qui serait à hauteur de 14M€. Pour le moment, l’Argentin n’est donc pas un joueur de l’OM à part entière et comme L’Equipe l’expliquait récemment, la direction phocéenne devrait prendre une décision en mars-avril. L’option d’achat sera-t-elle alors levée ?

« Je me donne à 100% pour rester »