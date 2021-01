Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : André Villas-Boas s’apprête à réaliser un coup colossal sur le mercato !

Publié le 18 janvier 2021 à 13h30 par T.M.

Cela ne serait visiblement plus qu’une question de temps, mais tout serait bouclé entre l’OM et Naples pour l’arrivée d’Arkadiusz Milik. Sur la Canebière, André Villas-Boas tiendrait donc enfin son attaquant tant recherché avec le Polonais, ce qui est pour certains un énorme coup.

Pour l’arrivée d’Arkadiusz Milik à l’OM, Pablo Longoria et André Villas-Boas toucheraient visiblement au but. En effet, ce lundi matin, les médias italiens annoncent qu’un accord aurait enfin été trouvé avec Naples pour l’attaquant polonais. D’ailleurs, dans la foulée de l’annonce de cet accord, Nicolo Schira, journaliste transalpin, a apporté de très grandes précisions concernant l’opération Milik. Ainsi, le buteur de 26 ans aurait tout d’abord prolongé jusqu’en 2022 avec Naples. C’est ensuite sous la forme d’un prêt avec obligation d’achat (8M€ + 5M€ de bonus) que le natif de Tychy devrait débarquer. Une obligation d’achat qui devrait rapidement être levée puisqu’elle s’activerait dès le premier point remporté en Ligue 1. Avec un futur contrat jusqu’en 2025 et un salaire annuel de 4,5M€, Arkadiusz Milik est donc attendu dans les prochains jours à l’OM pour ce qui pourrait bien être LE transfert de cet hiver.

« Il s'agit, pour le moment, du meilleur transfert de ce mercato d'hiver en Europe »

Rédacteur en chef de TMW , Marco Conterio a répondu aux questions du Phocéen à propos de cette arrivée annoncée d’Arkadiusz Milik à l’OM. Et le journaliste italien s’est montré sous le charme de ce gros coup qui s’annonce sur la Canebière, confiant : « L'accord n'est toujours pas bouclé, mais les deux parties sont très proches de conclure. Cela pourrait même se finaliser aujourd'hui, ou au plus tard mardi. En termes de chiffres, on est entre 8 ou 9 M€ plus 3 de bonus, ainsi qu'un pourcentage sur une éventuelle revente. Le côté technique de l'opération est un peu plus compliqué, car Milik doit d'abord prolonger de deux années pour être prêté à l'OM avec une obligation d'achat dès le premier match joué. Il reste un grand avant-centre, l'un des tout meilleur de Serie A, et il n'a pas joué cette saison avec le Napoli uniquement parce qu'il arrivait en fin de contrat. En ce qui me concerne, je pense que l'OM va réaliser une très belle acquisition. Je pense même qu'il s'agit, pour le moment, du meilleur transfert de ce mercato d'hiver en Europe, encore plus que Mezut Özil au Fenerbahçe. Vous allez rapidement vous apercevoir qu'il s'agit d'un énorme coup ».

« Il aurait sa place dans une équipe comme la Juve »